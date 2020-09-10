النشرة المرورية.. انخفاض معدلات السير فى الشوارع حتى 55%

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية للراديو 9090

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت عند منطقة الكونيسة والوراق، كما شهد أعلى الأوتوستراد والبساتين بعض الأحجام المرورية أيضا.

ولفت صابر إلى وجود بعض الكثافات عند محور جوزيف تيتو فى الطريق القادم من مصر الجديدة والمتجه للكلية الحربية، مفضلا سلوك جسر السويس كبديل جيد.

كما نصح صابر القادمين من طريق مصر إسماعيلية الصحراوى والمتجهين لمدينة نصر بسلوك محور سعد الدين الشاذلى فهو أفضل حالا، كذلك الأمر بالنسبة للاتجاه القادم من شرق القاهرة والمتجه لوسط المدينة، مفضلا سلوك محور النصر كبديل جيد.