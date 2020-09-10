معهد الفلك : هزة أرضية بقوة 1. 3 درجة تضرب جنوب رأس محمد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان، التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 1. 3 درجة على مقياس ريختر فى منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد وعلى بعد 10 كم جنوب مدينة شرم الشيخ و77 كم شمال شرق مدينة الغردقة.





وأشار الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريح له اليوم، إلى أن الهزة حدثت فى الساعة العاشرة و40 دقيقة وثانية واحدة صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، على خط العرض 27.81 شمالا، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمقها 14.6 كم. وأكد أنه ورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة دون وقوع أى خسائر أو إصابات فى الأرواح والممتلكات. وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد قد سجلت فى الساعة الثالثة و54 دقيقة صباح اليوم الخميس هزة أرضية أخرى بقوة 5 .3 درجة على مقياس ريختر فى منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة.

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