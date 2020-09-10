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وفد ليبى يمثل المنطقة الغربية يلتقى اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف

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انطلق منذ قليل اجتماع وفد ليبى يمثل المنطقة الغربية من أعضاء مجلس نواب والمجلس الأعلى للدولة، وعدد من قيادات غرفة بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.

ومن المقرر أن يبحث الوفد الليبي مع اللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، مستجدات الأوضاع الراهنة فى ليبيا على الصعيدين السياسي والميداني، وسبل تفعيل الحل السياسي فى إطار حوار ليبى - ليبى.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، إن الدولة المصرية لها دور رئيسى ومحورى لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن التيار الوسطى في غرب ليبيا يضم أعضاء مجلس النواب الليبى والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات اجتماعية من مدينة مصراتة.

وأضاف بن شرادة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشعب الليبى يرى استحالة نجاح أى حل سياسى في ليبيا من دون مصر، موضحا أن الوفد الليبى حضر للقاهرة للتعرف بشكل أعمق على رؤية الدولة المصرية حول ليبيا عامة والمنطقة الغربية بشكل خاص، وأن الشعب الليبى يريد أن تكون القاهرة حاضرة في المشهد الليبى بشكل كامل.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أن الشعب الليبى يتطلع لدور مصر أكبر لحل أزمة ليبيا ومعالجتها، موضحا أن مصر وليبيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وجغرافيا واحدة، مشددا على دور مصر الهام في الأحداث الحالية في ليبيا ولا يمكن إقصاؤها.

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وذكر بن شرادة، أن من الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة أعضاء مجلس النواب الليبى محمد الرعيض، وأبو بكر سعيد، وأيمن سيف النصر، وعبد الله اللافى، ومن المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، وأبوالقاسم قزيط، وعبدالله جوان، ومن الشخصيات المستقلة حسن شابا، وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية مصراتة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن جدول الأعمال حول لقاءات بوزارة الخارجية المصرية، ومسؤول اللجنة الخاصة بالملف الليبي، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في ليبيا.

فيما قالت مصادر ليبية إن الوفد سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين باللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، موضحة أن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية لبحث تفعيل سبل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة.

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبى بلقاسم قزيط، إن زيارة الوفد للقاهرة تهدف لبحث حل سلمي للأزمة الليبية، موضحا أن الزيارة تهدف لبحث تكوين حكومة وسلطة واحدة في ليبيا.

وأوضح قزيط، أن الوفد يضم أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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