للتسهيل على المواطنين.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها لإنهاء إجراءات مخالفات البناء

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، والمهندس الاستشارى السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، عن فتح أبوابها طوال أيام الأسبوع، بدءا من السبت القادم لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء إجراءات التصالح وذلك تسهيلا على المهندسين الاستشاريين المقيدين بالنقابة.

وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة تفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين فى إطار دور النقابة لدعم الدولة فى ملف التصالح.

وأضاف أن النقابة حريصة للغاية لمواكبة القرارات الصادرة بشان قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30سبتمبر الجارى وتخفيف العبء على المهندسين الاستشاريين.

وقال المهندس السيد حسن رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن النقابة تستقبل المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً وذلك تيسيرا على المهندسين لسرعة نهو ملفاتهم وتقاريرهم بصورة سريعة تواكب قرارات الدولة إنهاء كافة الإجراءات لقانون التصالح.

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وأضاف أن هذا الإجراء يأتى فى إطار دور نقابة المهندسين الوطنى لدعم الدولة فى ملف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتسهيلا على المهندسين وخدمتهم فى هذا الملف.

وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية قد أطلقت برنامج المحاضرات المجانية للأطفال التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، وذلك لأبناء المهندسين لتعليم البرمجة ورفع ثقافة الأطفال وقدراتهم الذهنية والعملية، وذلك من خلال سلسلة محاضرات "أون لاين"، وتبث من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها، أن تواصل اللجنة الاجتماعية فى بث المحاضرات مرتين إسبوعيا فى مواعيد السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء، وتأتى المحاضرات بالتعاون مع النادى العلمى المصرى (ESC) لتقديم كورس مجانى للأطفال باسم PICToblox عن طريق الإنترنت، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه.