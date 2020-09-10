منذ تفعيل اتفاقية ميركوسور.. ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل بنسبة 74٪

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، احتفالًا بالذكرى السنوية الثالثة لاتفاقية ميركوسور المفعلة منذ سبتمبر 2017 بين مصر ودول الأرجنتين والبرازيل وأوروجواى وباراجواى.

واوضح الانفوجراف انه تم إعفاء أكثر من 2000 عنصر من الرسوم الجمركية، كما ارتفعت صادرات مصر إلى البرازيل بنسبة 74٪ منذ تفعيل الاتفاقية، وفقًا لمسح أجراه الاتحاد الوطني البرازيلي للصناعات (CNI).

واشار الى ان تتمثل أهم الصادرات في النباتات والفاكهة ومواد البناء كالأسمنت.