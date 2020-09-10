نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العناني: "علينا توحيد الجهود لإنجاح المنظومة السياحية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحي والأثري بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع مديري مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في ضوء الهدف المرجو منها.

حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذة سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة.

وقد استمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديري المكاتب والتي من شأنها أن تساهم في تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل بها.

وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العناني بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولي هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.

إقرأ أيضًا..

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع أعضاء لجنة الفعاليات والأحداث الداخلية، حيث تم مناقشة الخطة الترويجية الداخلية لمصر لعام 2020 / 2021 ووضع تصور لمشاركة الوزارة في الأحداث والفعاليات الداخلية المختلفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ضوابط وشروط الوزارة لدعم ورعاية الأحداث المختلفة وتقييم مردود رعايتها لتحقيق الاستفادة المثلى.

Advertisements

وفى سياق متصل، عقد السيد الوزير ايضا اجتماعاً آخر مع أعضاء لجنة الترويج والمعارض الخارجية، تم خلاله استعراض ومراجعة خطة المعارض الخارجية التي تشارك فيها الوزارة وتحديد المعارض الهامة التي يجب ان تشارك بها والعائد المتوقع من هذه المشاركة. هذا إلى جانب مناقشة ضوابط الحملات المشتركة وبنود خطة التنشيط السياحي، وبحث آليات تقييم أداء المكاتب السياحية بالخارج في ضوء الأهداف المرجوة منها.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني قد أصدر قرارين بتشكيل "لجنة الفاعليات والأحداث الداخلية"، و تشكيل "لجنة الترويج والمعارض الخارجية"، برئاسة المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وعضوية بعض الخبراء والمسئولين ذات الصلة من خارج الوزارة من القطاع السياحي وخبراء التسويق وأساتذة الجامعات .

إقرأ أيضًا

أطلقت وزارة السياحة والآثار فيلم ترويجي للكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا مبونة لم تفتح منذ 2500 عام.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به منذ قليل.

وكانت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، البئر حيث حرص الوزير على النزول إلى القاع مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.