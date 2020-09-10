نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التعليم العالى تعلن الأماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، عن اﻷماكن المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة بالشعب العلمية والأدبية بالجامعات والمعاهد الحكومية. أولا.. الأماكن المتاحة للشعب العلمية: حقوق انتساب موجه مدينة السادات دار العلوم انتساب موجه المنيا العالى خدمه اجتماعيه سوهاج المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة العالى قاهرة سياحة وفنادق مقطم العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم الفنى التجارى بالزقازيق العالى خدمه اجتماعيه المنصوره خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر تربية نوعية موسيقية بنها زراعة كفر الشيخ المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان القاهرة العالى لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية تربية رياضية بنات سوهاج تربية رياضية بنين الوادى الجديد معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) معهد المنيا العالى للغات تربية (طفولة) الوادى الجديد العالى للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس تربية نوعية موسيقية الإسكندرية آداب انتساب موجه كفر الشيخ آداب انتساب موجه دمنهور تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية تربية نوعية موسيقية المنصورة حقوق انتساب موجه الإسكندرية الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم آداب انتساب موجه الوادى الجديد خدمة اجتماعية الفيوم الفنى التجارى بسوهاج معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات العالى سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية الفنى التجارى بدمنهور حقوق انتساب موجه أسيوط تربية رياضية بنات بنى سويف حقوق انتساب موجه الزقازيق الفنى للفنادق الاسكندريه تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر تربية رياضية بنين العريش تربية (تعليم ابتدائي) العريش معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال العالى حاسبات و نظم تجمع أول نظم معلومات ادارية قطاميه معهد راية العالى للإدارة 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