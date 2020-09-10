انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً بالصور| بيان عاجل من وزارة النقل بشأن المجند صاحب واقعة التذكرة وقرار حاسم من الوزير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت منذ قليل وزارة النقل المصرية بياناً هاماً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020، حيث أكدت الوزارة على اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن تجاوز كمسارية القطار السابق ذكره مع أحد الركاب، مؤكده على احترام كافة العاملين بالهيئة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وجميع أفراد القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة على وجه الخصوص.

بيان وزارة النقل بشأن المجند صاحب التذكرة

وأوضح لبيان الصادر من وزارة النقل أن التوجيهات مستمرة لجميع العاملين بهيئة السكة الحديدة، تنص على ضرورة الاحترام التام للركاب مع العمل الدائم على خدمتهم وتيسير تنقلهم عبر خطوط السكة الحديد المختلفة، وأن جميع التعاملات بين العاملين في السكة الحديد والركاب يجب ان تكون في إطار القانون والاحترام المتبادل بين الطرفين.

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وأكد أيضاً انه لا تهاون مع أي مخطىء في حق الراكب، وان الوزارة سوف تستمر في خدمة الجمهور من الركاب، ولاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها الآن منظومة السكة الحديد في كافة القطاعات والتحسين المستمر في مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.

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وأشار البيان الصادر من الوزارة أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل مع إحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سوف يتم إعلان نتيجة التحقيق للجميع فور الانتهاء منه خلال الفترة القادمة.