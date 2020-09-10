منظور : تنفيذ مشروعات بين مصر والأردن والعراق يجسد العلاقات الثنائية

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المُعنيين بسرعة إعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، يعكس مدى توطيد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والأردن والعراق، وما يربطهم من علاقات تعاون على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول الشقيقة.





وأضاف منظور، فى بيان، اليوم الخميس، أن تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق يجسد العلاقات الثنائية بين تلك الدول التى تربطهم على مدار عقود، وتأتى لتعزيز سبل التعاون فيما بينهم بما يسهم فى تحقيق آمال وطموحات شعوب تلك الدول الشقيقة ولاسيما فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة. وأكد على أن مصر والأردن تجمعهم علاقات تاريخية على الصعيدين السياسى والمجتمعى والاقتصادى، وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر نحو 600 مليون دولار مُتمثلة فى عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية فى مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، وكذلك بلغت الاستثمارات المصرية فى الأردن نحو مليار دولار متمثلة فى عدد الشركات المصرية العاملة فى الأردن والبالغ عددها 499 شركة. كما أكد الدكتور محمد منظور، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق شهدت فى السنوات الأخيرة الماضية اتساع أفاقها وتعدد مجالاتها وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والعراق نحو مليار و600 مليون دولار، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع زيادة حركة الاستثمار مع العراق والأردن فى الفترة القادمة.

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