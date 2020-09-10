العنانى يلتقى مديرى مكاتب السياحة الداخلية لمناقشة آليات تعزيز التعاون

عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا مع مديرى مكاتب السياحة الداخلية التابعة للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون فيما بينها مما يساهم فى الارتقاء بمنظومة العمل فى ضوء الهدف المرجو منها.





ووفقا لبيان صحفى، حضر الاجتماع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة، والأستاذة سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، والأستاذة آيتن فؤاد نائب رئيس الهيئة، والأستاذة إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة. واستمع الوزير إلى أفكار ومقترحات والآراء المختلفة لمديرى المكاتب والتى من شأنها أن تساهم فى تطوير آلية ومنظومة العمل وتذليل جميع العقبات التى تعوق سير العمل بها. وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مد جسور التعاون بين المكاتب وبعضها البعض وتوحيد الجهود لإنجاح هذه المنظومة لخدمة العمل وخروج المنتج السياحى والأثرى بشكل يليق بحضارة مصر العريقة ومكانتها السياحية بين بلاد العالم. وفى نهاية الاجتماع وجه الدكتور خالد العنانى، بضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسؤولى هذه المكاتب بحضور رئيس الهيئة لمتابعة أداء هذه المكاتب باستمرار.

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