فيديو .. ملحمة وطنية فى الإسكندرية تفضح كذب الجزيرة القطرية

شهد سوق السبع بنات بمنطقة المنشية فى محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، ملحمة شعبية وطنية أكد خلالها المصريون أنهم يدا واحدة فى وجه كل المخربين والساعين إلى هدم الدولة المصرية.





الملحمة الوطنية كشفها مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إذ شهدت المنطقة احتفالا شعبيا وتأييدا كبيرا للحكومة المصرية والقيادة السياسية إذ علق الأهالى العديد من اللافتات التى تحمل شعارات "تحيا مصر" بجوار صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود مسيرة التنمية رغم كل الصعاب التى تواجهها مصر إقليميا ودوليا.

كما حمل أهالى سوق السبع بنات بمنطقة المنشية أعلام مصر لترفرف على أنغام أغنية "تسلم الأيادى" والتى يعتبرها المصريون أيقونة ورمز لثورة 30 يونيو، التى كانت سببا فى إنقاذ مصر من مصير مجهول على أيدى جماعة الإخوان الإرهابية.

والفيديو تأتى أهميته كونه يفضح أكاذيب الجماعة الإرهابية وأبواقها الخادعة، إذ استغلت قناة الجزيرة القطرية تواجد عدد من المواطنين أمس الأربعاء، خلال تنفيذ شرطة المرافق لحملة على سوق السبع بنات بمنطقة المنشية فى الإسكندرية، وفبركت فيديو لهم على أنه عبارة عن تظاهرة لمواطنين ضد الدولة، وهو ما لم يحدث.

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وأكد شهود عيان، أن حملات الإزالة للسوق شهدت بعض الاعتراضات من الباعة الجائلين بسوق السبع بنات، لكن تدخل وحنكة العميد أحمد حبيب، حولت الاعتراضات إلى هتاف موحد وهو "تحيا مصر".

وأوضح الشهود، أن حملة المرافق أكملت عملها دون اعتراض من أحد، خاصة أن هدفها كان مواجهة الإشغالات المخالفة، التى تعيق المرور حول السوق، والذى كان محل انتقاد دائم من مواطنى المنطقة.

وأكد الأهالى، أن ما حدث على أرض الواقع مجرد إزالة لبعض فروشات الباعة الجائلين الذين يشغلون الطريق، موضحين أن الأمر ليس له أى علاقة بحملات إزالة العقارات المخالفة، ولكنها حملة إزالة تنفيذية من الجهات المسؤولة بالمحافظة.

وفضح عدد من أهالى الإسكندرية، أكاذيب قناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية، التى روجت للفيديو باعتباره مظاهرة لعدد من المواطنين ضد قرارات الدولة، مؤكدين زيف وعدم صحة ادعاءات "الجزيرة".