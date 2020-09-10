عاجل.. الرئيس يوجه بتعزيز التعاون لتحقيق جدارة مشروع مستقبل مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر"، واطلع الرئيس على مراحل العمل بمحاور المشروع بمنطقة الضبعة، والذى يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعى من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعى بتلك المنطقة. ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر" وتنفيذه وفق أعلى المعايير، فى إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليصبح المشروع قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء على مستوى رقعة الجمهورية.

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