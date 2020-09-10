عاجل.. الرئيس يوجه بتعزيز التعاون لتحقيق جدارة مشروع مستقبل مصر

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة مشروع "مستقبل مصر" وتنفيذه وفق أعلى المعايير، فى إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليصبح المشروع قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء على مستوى رقعة الجمهورية.
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