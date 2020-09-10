الأنبا باخوم يستقبل مأمور مركز قويسنا بالمقر البطريركى

استقبل الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، اليوم الخميس، العقيد أحمد سعيد مأمور مركز قويسنا.. بحضور الأب برنابا فانوس القائم بأعمال منطقة الدلتا، بالمقر البطريركى الجديد بقويسنا.





تبادل الطرفان، خلال اللقاء، الود والاحترام وإبداء الاستعداد لبحث سبل التعاون الممكنة بين الإيبارشية والمركز. كان البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، أعلن عن إنشاء مقر جديد للبطريركيّة فى قويسنا.

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