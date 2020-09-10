وزير التعليم: المسؤولية عن عدم إصابة الطلاب بفيروس كورونا تقع على عاتق...

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المدرسة جزء صغير من دورة حياة وأن المسؤولية عن عدم إصابة الطلاب بفيروس /كورونا/ المستجد تقع على عاتق الطالب وولي الأمر والمدرسة، لافتا إلى ضرورة إتخاذ كافة الطلاب الإجراءات الاحترازية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي ،خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم /الخميس/ بمقر وزارة الصحة بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه لتقليل الكثافة في الفصول نحتاج إلى إنشاء 260 ألف فصل بتكلفة 130 مليون جنيه ، لافتا إلى ضرورة أن تكون الكثافة داخل أي مكان مغلق محكومة.