خصم شهرين من بدل صعود المنبر لإمام بأوقاف مطروح تجاوز في مدة خطبة الجمعة

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خصم شهرين من بدل صعود المنبر من الشيخ عمر أحمد محمد السيد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مرسى مطروح نظرًا لتجاوزه المدة التي حددتها الوزارة لخطبة الجمعة.
وحذرت وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد.
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