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مصر تواصل الجسر الجوى للمساعدات للأشقاء السودانيين

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استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.

 

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى فى مصر.

 

 

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وأكد الجانب السودانى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكداً أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة.

 

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء فى السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم فى أوقات المحن والأزمات.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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