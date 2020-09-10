الحكومة: 7 شركات تدرس مع وزارة الإسكان إقامة محطات تحلية المياه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050،

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن الفترة الماضية شهدت اجتماعا بين رئيس الوزراء ومسئولي إحدى الشركات التي تعتزم إنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت خلال الفترة الماضية عروضا من عدد من الشركات، وتدرس مع وزارة الإسكان هذه العروض.

في السياق ذاته، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية: تبحث الوزارة عددا من العروض، ويتواجد معنا ممثلون عن الشركات في الاجتماع، ولدينا خطة محددة للمشروعات التي نحتاج إليها خلال الـ 30 عاما المقبلة، مُقسمة إلى 6 خطط خمسية.

وكشف عن وجود 7 شركات تدرس مع وزارة الإسكان إقامة محطات تحلية، كما قامت 4 شركات بتقديم دراسات فنية ومالية، وأن مسئولي الوزارة في انتظار استكمال الدراسات، مُضيفا أنه تم دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ محطات التحلية، ونحن جاهزون بالخطة وأماكنها ومحاورها وطاقاتها.