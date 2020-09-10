رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الحكومة تتبنى خطة للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050؛ وذلك في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي جنبا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذا من أجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات، مُكلفا في هذا الصدد بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل في المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية في هذه المشروعات لتسريع العمل بها.

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ووصف الدكتور مصطفى مدبولي برنامج تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بأنه "عملاق" ونحتاج إلى شركات كثيرة للعمل به، من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة لتقدم الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء: ما يهمنا هو إنهاء خطوات بدء تنفيذ هذه المشروعات قبل نهاية العام الجاري، من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الكهرباء والإسكان.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد شاكر أن الفترة الماضية شهدت اجتماعا بين رئيس الوزراء ومسئولي إحدى الشركات التي تعتزم إنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت خلال الفترة الماضية عروضا من عدد من الشركات، وتدرس مع وزارة الإسكان هذه العروض.