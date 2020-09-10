الحكومة: إجمالي طاقات محطات التحلية حتى عام 2050 يبلغ 490 ألف م3/يوم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاصم عبدالله، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب 2020-2050.

وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة جراء تزايد احتياجاتها المائية في ظل تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، وزيادة معدل المواليد؛ لذا كان من الضروري التفكير في توفير البدائل اللازمة وتوفير مصادر مياه غير تقليدية لسد العجز في الموارد المائية.

وأضاف أن ما سبق استدعى التخطيط لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، وتحديث نظم الري الزراعية لترشيد استخدام المياه في الزراعة، فضلا عن التوسع في استخدام المياه الجوفية ذات الملوحة المنخفضة.

وأوضح نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لتوفير مياه الشرب في المناطق الساحلية، تم إعداد الخطة الاستراتيجية لتوفير مياه الشرب اعتمادا على محطات تحلية مياه البحر للمدن القديمة والمجتمعات العمرانية الجديدة تزامنا مع خطة التنمية الشاملة للدولة.

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ولفت اللواء عاصم عبدالله إلى أن الأسس التي بنيت عليها خطة التوسع في محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب تقوم على توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب المحافظات الساحلية، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات الترشيح القائمة والجاري إنشاؤها على الترع طبقا للتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية الجديدة.

وكشف نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن إجمالي عدد محطات التحلية المركزية بالخطة الاستراتيجية يبلغ 39 محطة، في 11 محافظة، تخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة.

وأضاف أن إجمالي طاقات محطات التحلية للخطة موزعة على عدد 6 خطط خمسية من خلال 4 محاور حتى عام 2050، مشيرا إلى أن إجمالي طاقات المحطات الجاري تنفيذها يبلغ 490 ألف م3/يوم، وإجمالي طاقات محطات التحلية القائمة 805 آلاف م3/يوم، وأنه بحلول عام 2050 ستبلغ إجمالي طاقة محطات التحلية بعد تنفيذ الأربعة محاور 6.4 مليون م3/يوم.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاصم عبدالله أسماء الشركات التي تقدمت لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، والتي ضمت عددا من التحالفات العالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.