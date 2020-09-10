مستشفى مصر للطيران: استحداث خدمة جديدة لصرف العلاج تسهيلا على المرضى

أكد الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، أن مستشفى مصر للطيران لم يتوقف يومًا واحدًا عن الالتزام بأداء رسالته نحو جميع العاملين بحقل الطيران المدني وأسرهم والمتقاعدين، وذلك بالرغم من الآثار السلبية المترتبة علي تفشي وباء كورونا المستجد حيث سبب هذا الوباء خسائر فادحة ليس علي مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم.

وأعرب أيمن صلاح، على تقديره البالغ لجهود وزير الطيران المدني ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران نحو المتقاعدين، ويتمثل ذلك في تيسير إجراءات صرف العلاج الشهري بالمستشفى، حيث تم استحداث خدمة صرف العلاج يومي الجمعة والسبت، كذلك تم تفعيل نظام التفويض بصفة مؤقتة حيث لا يضطر المريض للحضور بنفسه لصرف علاجه الشهري بالإضافة إلي نظام طلب العلاج عن طريق تطبيق "واتساب".

كما شدد على حرص المستشفى علي توفير العلاج اللازم لجميع المرضي ممن لهم حق صرف الأدوية من صيدليات المستشفى وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة والتي تأثرت سلبيًا بسبب انتشار وباء كورونا.