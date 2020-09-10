القوات المسلحة: تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

كثفت القوات المسلحة رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى فى مصر.

وأكد الجانب السودانى اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيرا إلى أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة.

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء فى السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم في أوقات المحن والأزمات.

كما يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم جميع سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن اجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية.