تضرب بيد من حديد.. الزراعة: ضبط مصانع غير مرخصة لصناعة الأعلاف بالإسماعيلية

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه قام بحملات مفاجئة لضبط المصانع غير المرخصة والأعلاف المغشوشة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف.

وقد تم التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومديرية الزراعة بالإسماعيلية وشرطة البيئة والمسطحات للقيام بحملات مفاجئة على بعض المراكز بمحافظة الإسماعيلية.

وقاد الحملات العقيد محمد مجدى الشامى، من شرطة البيئة والمسطحات، والمهندس جمال أحمد ثابت، مدير الإنتاج الحيوانى بمحافظة الإسماعيلية.

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وأسفرت الحملات عن اكتشاف محل تجارة أعلاف بدون ترخيص، و2 مخزن خامات أعلاف وأعلاف مصنعة بدون ترخيص، ومصنع أعلاف غير مرخص.

وقال إنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

وأهاب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعة فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة، وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).