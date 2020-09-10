متحدث التنمية المحلية لـ دوت الخليج: إجراء حاسم مع أي تعنت ضد المواطنين لتعطيل عملية التصالح

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزراة التنمية المحلية ومساعد الوزير، أن الوزارة ستتابع مع الإدارات المحلية بالمحافظات وتنفيذ الإجراءات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للتيسير على المواطنين التصالح مع مخالفات البناء، مشددا على أنه لا مجال لعدم تنفيذ التكليفات.

وقال الدكتور خالد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إنه سيكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ التكليفات وعدم التعنت مع المواطنين، خاصة في استلام الأوراق المقدم من المواطنين حتى ولو لم تكن مكتملة.

وشدد على أنه سيكون هناك إجراء حاسم مع أى تعنت من قبل الإدارات المحلية ضد المواطنين وتعطيل عملية التصالح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون:

- على المواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.

-القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.

- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.

- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.

- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.

- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.

Advertisements

- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.

- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 شهور .

- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.

- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.

- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.

- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.

- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.

- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.

- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.