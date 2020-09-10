نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعائد 10.2 مليون جنيه.. "الرياضة" تنهي إنشاء 3 مشاريع استثمارية بأسيوط في المقال التالي
وتأتي هذه المشاريع ضمن مشروعات الطرح الإستثماري التي تقدمها الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة اسيــوط بحوالى 10.2 مليون جنيه.
و أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أية أعباء مالية.
وأشار "صبحي" إلى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة بالاضافة الي 800 مليــون جنيـه بالمنشآت الرياضية والأندية بالمحافظات.
و أضاف وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز، مع إتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات.
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