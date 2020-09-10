نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 سبتمبر.. الاحتفال بيوم الصيدلي العالمي في مستشفى 57357 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بيوم الصيدلي العالمي، والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، قي قاعة مؤتمرات المستشفى، يوم 24 سبتمبر الجاري، تواكبا مع توجه العالم نحو التطوير، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال الصيدلة، وإرساء دعائم الصيدلة الإكلينيكية.

ويشارك في الاحتفال، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، والدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، والدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، ولفيف من عمداء كليات الصيدلة بجمهورية مصر العربية، وعدد من رجال الصناعة والدواء، وشركات الأدوية، وكذلك كبار الخبراء في مجال الصيدلة والدواء، ومن بينهم الدكتور عادل صقر، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، والذى يعد واحدًا من أهم علماء الصيدلة في العالم، والدكتورة عزة أغا، نائب رئيس الجامعة الصينية، وعميد كلية الصيدلة جامعة القاهرة السابق، وهي من أهم الخبراء في مجال جودة التعليم العالي، وخاصة التعليم الصيدلي، وهي مؤسسة وحدة ضمان الجودة ومراكز التطوير والتوجيه المهنى بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، وكذلك إدارة التدريب بالهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

وكما يشارك الدكتور أيمن نور الدين، عميد كلية الصيدلة جامعة الشارقة بدولة الإمارات، وجودي مالهورتا رئيس التعاون الدولي بكليه الصيدلة جامعة كولورادوا، ودوغلاس شكلهوف من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي، وكلاوس ماير رئيس الجمعية الأوروبية لصيادلة الأورام، ومايك روس رئيس هيئة اعتماد التعليم الصيدلي، وأ.د. كمال صبرة أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بجامعة كورك بأيرلندا ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة سابقا، وذلك عبر تطبيقات الإنترنت المتاحة.

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وقال الدكتور شريف كمال، مدير عام الصيدلة بمستشفى 57357، أن هذا اليوم، يهدف إلى التوعية بدور الصيدلي في المجتمع، وتفعيل دوره، وأهميته في الرعاية الصحية، وسوف نلقى الضوء على نموذج الممارسة الصيدلية داخل 57، وطبيعة البرامج التعليمية التي تقدمها ضمن منظومة التعليم المستمر بالمستشفى، والكورسات المختلفة التي تنظمها، والتدريب الصيفي للطلاب، وكذلك المحاضرات عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا.

ويعرض الحدث محاضرات من الخبراء عن رؤيتهم في تطوير الصيدلي، وتأهيله لمستوى المسؤولية في مجال الرعاية الصحية.

كما سيتم بث الفعالية علي صفحة مستشفى 57357 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سيتم استقبال عدد محدود في مسرح المستشفي، لاتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.