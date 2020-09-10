انت الان تتابع تفاصيل خبر خبر سار قانون التصالح يسمح للمواطنين بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - زفت وزارة الإسكان المصرية اليوم خبر سار للمصريين الذي قاموا بمخالفة البناء، حيث أكدت المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب على إمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار ثلاث سنوات تسهيلاً للمواطنين في سداد الرسوم المقدرة على كل وحدة سكنية تم بنائها مخالف سواء كانت على أرض زراعية أو مخالفة بناء بدون رخصة أو ارتفاعات غير مرخصة، كما نوه أن الحكومة المصرية لم تقم بهدم منزل بدون تقديم عدة إنذارات لم يقم المواطنين أخذها فى الإعتبار.

تمديد فترة التصالح

كما أوضح المهندس عمر خطاب عبر مداخلة هاتفية على قناة xtra news فى برنامج هذا الصباح أن الحكومة قامت بتمديد مدة فترة التصالح حتى نهاية شهر سبتمبر 2020م، مشدداً على كافة المواطنين بالالتزام بالتعليمات والمعايير التى وضعتها الدولة وأن الحكومة المصرية لن تسمح مستقبلاً فى مخالفة قانون البناء، كما ذكر أن قانون مخالفة البناء الذي تم وضعه فى عام 2019 تم عمل تعديلات جديدة تضمن التسهيل والتيسير على كافة المواطنين، ويمكنك الآن معرفة قيمة رسوم التصالح.

إجراءات ما قبل الإزالة

فيما نوه أن الحكومة المصرية لم تقم مطلقا بإزالة مبني مخالف قبل إتباع ثلاث خطوات أولها إرسال انذار ثم القيام بقطع المرافق التى تخص المبنى المخالف مثل خدمة الكهرباء أو خدمة المياة أو الغاز أو ما شابه ذلك، ثم القيام باخلاء المبنى المخالف، موضحا أن الوزارة قامت مؤخراً بالقضاء على اكثر من 300 منطقة من العشوائيات.