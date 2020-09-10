انت الان تتابع تفاصيل خبر تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصرية.. وجرام 21 يكسب 5جنيهات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 في السوق المصرية، حيث أكد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الجرام قد شهد منذ قليل ارتفاع بقيمة خمسة جنيهات للجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الكثر تداولاً ومبيعاً في مصر نحو 853 جنيهاً، بالتزامن مع صعود أوقية سعر أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأثار انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حالة من الرعب والخوف لدى المستثمرين، حيث لجأ العديد منهم إلى شراء الذهب كملاذ آمن خلال هذه الفترة لتحقيق مكاسب سريعة خوفاً من الضربات المتتالية في الاقتصاد بسبب تداعيات كورونا.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 731.15 جنيهاً، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مسجلاً 853 جنيهاً، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 منذ قليل 374.85 جنيهاً، أما جنيه الذهب فقد سجل 6824 جنيهاً، وسجلت أوقية الذهب عالمياً 1951 دولاراً.

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