صور.. الكردى يفتتح قاعة مجلس جامعة الإسكندرية بعد تطويرها

وقال الكردى، فى بيان صحفى، إنه تم الحفاظ على الطابع التاريخى والتراثى للقاعة، مع إضافة طابع عصرى وحديث لها وتزويدها بجداريات فنية تتناسب مع تصميمها التاريخى، مع رسومات فنية للمناسبات المهمة التى شهدتها الجامعة منذ إنشائها فى عهد الملك فاروق، وتعيين الدكتور طه حسين كأول رئيس جامعة، وتكريم الدكتور أحمد زويل بمناسبة فوزه بجائزة نوبل، واستضافة الدكتور محمد السيد، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية.

وأضاف الكردى، أن هذا التطوير سبقه تجديد لإدارة الجامعة على مدار 4 سنوات وتجديد جميع المكاتب وإعادة ترميم الواجهات الداخلية والخارجية، والتخلص من الأوراق والملفات المكدسة، الذى يكبد الدولة المصرية مبالغ طائلة واستبداله بالتعامل الالكترونى.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أنه قد تمت إزالة الأثاث غير المناسب، وتجديد الأسطح وإضافة محطة طاقة شمسية على سقف المبنى لإنارة مبنى الجامعة بأقل تكلفة ممكنة.

ولفت الكردى، إلى انه تم تطوير القاعة بأحدث الوسائل التكنولوجية وشبكات الانترنت فضلا عن تطوير مكاتب الإداريين وميكنة إدارات الجامعة.