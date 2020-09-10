عضو محلية النواب لـ دوت الخليج: رخصة العقار الجديدة تضمن للمواطن حقوقه بالمرافق

أشادت النائبة هانم أبو الوفا، عضو مجلس النواب بلجنة الإدارة المحلية، بحديث رئيس الوزراء بشأن التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أنه عدد أسباب التصالح ومدى خوف الحكومة على المواطن.





وأشارت أبو الوفا فى تصريحات خاصة لـ: "دوت الخليج" إن رخصة ملكية العقار، المرتقب أن تعمم للعقارات الجديدة أيضا، ستجعله ضامن لكل حقوقه فى الخدمات والمرافق وغيرها، موضحة أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على وضع منظومة، فى إطار التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات، معلنا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

ودعت عضو مجلس النواب لمراعاة البعد الاجتماعى خلال التصالح الحالى لأجل هذه الرخصة، ولاسيما فى القرى والنجوع.

وكان قد قال رئيس الوزراء، بالمؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس : "إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نسرع فى إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة 6 أشهر، حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء فى الأراضى الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضى، مؤكدا أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفى حالة ارتكاب أية مخالفة ستتخذ الدولة كل الإجراءات لمواجهتها.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسى للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكل الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهى سبل الحياة فى الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذى كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.