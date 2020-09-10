إنفوجراف .. طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى

وفى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز تلك الإجراءات. وأوضحت الوزارة، أنه يتم الإبلاغ عن طريق الدخول على منظومة "بلاغات سرقات التيار الكهربائى" عبر الموقع الرسمى، وأن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة موقف المبلغ عنه فى سرقة التيار ومكانه.

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