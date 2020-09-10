مغردو تويتر يواجهون دعاة الفوضى : الشعب يريد السيسى

ودعم العديد من مغردى الموقع العالمى الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية فى القرارات الأخيرة، وصد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى إلى مصر. وسرد المغردون العديد من الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم.

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