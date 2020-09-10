وضع اللمسات النهائية لافتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بمتحف الغردقة

يعكف أعضاء لجنة سيناريو العرض المتحفى على وضع اللمسات النهائية للمعرض المؤقت لبعض القطع الأثرية للملك توت عنخ آمون، والتى سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بمتحف الغردقة.





وأوضح الدكتور محمود مبروك، مستشار وزير السياحة والآثار للعرض المتحفى، أن القطع الأثرية التى تم اختيارها للعرض من كنوز الملك الذهبى بصفة مؤقته فى متحف الغردقة تم اختيارها بعناية لتروى حياة الملك الشاب فى مرحلتى الطفولة والشباب بالإضافة إلى إبراز جمال ورقى الفن المصرى القديم.

وأضاف أن هذا المعرض يعد بمثابة عنصر جذب للسائح فى مدينة الغردقة لمشاهدة كنوز الملك الشاب لأول مرة والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وأهمية الفن والحياة لدى المصرى القديم.

ويضم المعرض 10 قطع تم اختيارهم بعناية ويعتبر التمثال الخشبى المذهب للمعبود بتاح هو القطعة الرئيسية للمعرض.

جدير بالذكر أن هذه القطع كانت ضمن القطع الأثرية التى عادت من معرض "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبى" بعد جولته الخارجية التى بدأت عام 2018، زار خلالها مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة الفرنسية باريس والبريطانية لندن، محققا نجاحا غير مسبوق فى هذه الدول ولا سيما فى فرنسا التى حطم فيها الرقم القياسى فى تاريخ تنظيم المعارض الثقافية بها إذ زاره أكثر من مليون و400 ألف زائر خلال 6 أشهر فى عام 2019.

وفور عودتهم قرر المجلس الأعلى للآثار عرض 10 من هذه القطع بصفة مؤقتة فى متحف الغردقة الذى تم افتتاحه مؤخرا، و10 آخرين فى متحف شرم الشيخ الذى سيتم افتتاحه نهاية العام الجارى.