التنمية المحلية: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

وجه محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات.





وطالب شعراوى بضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

كما وجه محمود شعراوى بضرورة تشكيل لجان وإعداد جدول زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية "الصرف الصحى ومياه الشرب ومديريات الرى" للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول "مخرات السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار" والعمل على جاهزيتها وتطهيرها قبل بدء موسم السيول نظرا لتسريب كميات كبيرة من التراكمات داخل شبكة الصرف الصحى مع مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه والعمل على جاهزيتها.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والاجراءات المطلوب اتخاذتها فى حالة أى طوارئ، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة.