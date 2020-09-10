إسكان البرلمان لـ دوت الخليج : رخصة العقارات الجديدة تقضى على القبح المعمارى

أشاد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، بقرارات الحكومة التى أُعلنت أمس، ومنها رخصة العقارات المرتقب تعميمها للعقارات الحالية بعد التصالح والعقارات الجديدة عند بناءها.





وأوضح إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن خطط الدولة التى يبنيها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهدف للقضاء على القبح المعمارى، وبناء مناطق سكنية حضارية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يضع المعنيين بملف البناء والتصالح قرارات وتصريحات رئيس الوزراء نصب أعينهم، والعمل بها، والقضاء على أى باب للمخالفة مجددا فى هذ الملف.

وناشد عضو مجلس النواب المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية على مستوى الجمهورية بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، وعلى رأسها مواجهة أى محاولات بناء عشوائى بمنتهى الحزم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء مخطط وسليم، برخصة جديدة ومزايا عديدة، موضحا أن رئيس الجمهورية وجه بالإسراع فى الاشتراطات الخاصة بكل المدن مؤكدا أن التنفيذ الدقيق لهذه التكليفات على أرض الواقع يقضى على فوضى البناء والقبح المعمارى.

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وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع منظومة، فى إطار التحول الرقمى وميكنة كل الإجراءات، معلنا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

وكان رئيس الوزراء، قد قال بالمؤتمر الصحفى الذى عقده أمس: "إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى أن نسرع فى إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة 6 أشهر، حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء فى الأراضى الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضى"، مؤكدا أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفى حالة ارتكاب أية مخالفة ستتخذ الدولة كل الإجراءات لمواجهتها.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسى للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكل الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهى سبل الحياة فى الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذى كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.