أخبار مصرية

تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة وتقديم كافة سبل الدعم إلى الأشقاء فى دولة السودان للتخفيف من الأضرار الناجمة عن إجتياح الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .

كثفت القوات المسلحة من رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأشقاء فى دولة السودان ، حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية تم إعدادها بمشاركة عدد من جمعيات المجتمع المدنى فى مصر .

وأكد الجانب السودانى عن إعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر مؤكداً أن ما تقدمه مصر من أوجه الدعم يدل على مدى الترابط بين الشعبين المصرى والسودانى عبر مختلف الأزمنة .

يأتى ذلك إنطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الأشقاء فى السودان وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم فى أوقات المحن والأزمات .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل المساعدات إلى السودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا