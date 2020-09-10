وزارة الري السودانية: مناسيب النيل تواصل الانخفاض التدريجي

اكدت وزارة الموارد والري السودانية أن مناسيب النيل واصلت انخفاضها التدريجي في معظم الأحباس، حيث سجلت انخفاضا في الخرطوم أمس بنحو 5 سنتيمترات عن أول من أمس.
وذكرت وزارة الري السودانية، في بيان اليوم الخميس، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الجاري، ستؤدي لانخفاض في وارد "محطة الديم" عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد الجمعة، فيما يستقر وارد نهر عطبرة.
وتوقعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية، أن تشهد معظم مناسيب النيل ليوم غد الجمعة، استقرارا أو انخفاضا، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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