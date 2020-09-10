يغير وجه القاهرة.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر"

وخلال الاجتماع، أطلع اللواء كمال أبو حسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ممشى أهل مصر، والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ، والجهود التي يتم بذلها للتغلب عليها، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المشروع، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المشروع في سبتمبر 2019، وذلك لتطوير ممشى كورنيش النيل في المسافة من كوبري 15 مايو إلى كوبري إمبابة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يسير بمعدلات أداء عالية، حيث وصلت نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى إلى 90,4%.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع، فقد أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالي 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100 % لكل المباني، عدا المطعم العائم الذي من المخطط إنهاء الهيكل الخرساني له في منتصف الشهر الجاري، لافتا في الوقت نفسه إلى بدء تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك، وفي هذا الشأن تم اعتماد عناصر التشطيبات والعمل الفني من الاستشاري العام.
كما لفت اللواء كمال أبو حسب إلى بدء تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والتي تتضمن السور المعدني، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، بالإضافة إلى أعمال الزراعات الخاصة بهذه المرحلة، كما بدأ العمل في تصنيع كافة وحدات الإضاءة، وكذلك الفرش من مجالس ومظلات وبرجولات.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، أكد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه جار التنسيق لعمل البروتوكول بعد استلام اللوحات والمقايسات النهائية من المالك وهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، وفي الوقت نفسه انتهت أعمال تجهيز الموقع الإداري للشركات المنفذة في جميع القطاعات من كرفانات وأسوار، وجار أعمال الجسات التأكيدية، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور كافة جهات الاختصاص وجار حصر التعديات والتعامل معها، كما انتهت عملية إسناد جميع القطاعات إلى الشركات المنفذة، وإسناد أعمال الإشراف على التنفيذ إلى استشاري المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و 62 محلا تجاريا ، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يغير وجه القاهرة.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.