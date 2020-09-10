سيدة القطار تروي لـ«دوت الخليج» تفاصيل واقعة المجند والكمسري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

روت السيدة صفية إبراهيم أبو العزم، تفاصيل واقعة قطار المنصورة - القاهرة، وذلك بعد قيام كمسرى القطار بالتجاوز في حق مجند، بسبب التذكرة، الأمر الذي أثار غضب المصريين بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت السيدة صفية، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنها كانت استقلت القطار من محطة بركة السبع، وخلال رحلتها سمعت أصوات شجار من خلفها، بعدها شاهدت الكمسري يتحدث بأسلوب غير لائق مع مجند، مما أزعجها هذا التصرف، الذي طلب فيه الكمسري نزول المجند بسبب عدم امتلاكه للتذكرة.

وأضافت: "بعدها دفعت ثمن التذكرة للكمسري، وكان معايا أختي وحاولت أيضا دفع ثمن التذكرة للممجند، وبعدها العسكري كان صمم إنه يرجعلي الفلوس مرة تانية"، معبرة عن استيائها من رد فعل الكمسري وتعامله غير اللائق مع المجند، وقالت باكية: "قلبي وجعني من هذا التعامل مع المجند الذي يسهر الليل لحمايتنا والدفاع عننا".

وتابعت: "أنا مش عارفة الموضوع كبر ليه! أنا تصرفت بشكل طبيعي كأم، لأنه زي ابني، ولأنه لابس بدلة ليها احترامها وقدسيتها عند كل المصريين، ومينفعش يحصل معاه كده، ولازم يتم التعامل بأسلوب أرقى من كده".

وأشارت إلى أنها تعمل مُدرسة في المحلة الكبرى، وأن كل ما كانت تخشاه أن يحدث مكروه للمجند حال نزوله من القطار.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لجميع مؤسسات الدولة، وأن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وقالت إن القوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.

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وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وأكدت أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، حيث أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.

كما أكدت الوزارة احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.



وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة، وأن جميع المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وأنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، وأن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في جميع قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.



وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.