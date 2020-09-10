تأثر الخدمة خلال الساعات القادمة.. كسر بخط طرد محطة صرف صحى الوليدية قطر ٦٠٠ مم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد حدوث كسر بخط طرد محطة صرف صحى الوليدية قطر ٦٠٠ مم، وجارى أعمال كسح المياه و البدء فى الاصلاح. و تهيب الشركة قاطنى منطقة الوليدية و منقباد تخزين احتياجتهم من المياه طوال فترة الاصلاح لاحتمالية قطع المياه . وتوفر الشركة سيارات المياه النقيه طوال فترة الاصلاح ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125. ويقدّم موقع "دوت الخليج" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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