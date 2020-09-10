بعد موقفها مع المجند "قومي المرأة" يبحث عن "سيدة القطار" لتكريمها

اشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالموقف الإنسانى والإيجابي للسيدة المصرية المعروفة إعلاميا بإسم "سيدة القطار"، التي دافعت عن مواطن مصري أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة أمس ، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذى أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار ، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا الموقف الانسانى و النبيل والإيجابي ليس جديد على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة ، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التى دفعتها لوقف هذا الموقف المهين الذى تعرض له المواطن وتدخلت سريعًا لفض النزاع .
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الانسانى .
كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير لاعلانه اعتذاره وتأكيده أنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.
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