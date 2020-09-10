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ست بـ 100 راجل.. تعرف على قصة #سيدة_القطار

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رغم قرار وزارة النقل بالتحقيق مع الكمسري الذي تجاوز في حق المجند بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة، بسبب ثمن التذكرة، الأمر الذي دفع إحدى السيدات إلى دفع ثمن التذكرة للمجند.

ودشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #سيدة_القطار، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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