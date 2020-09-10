النشرة المرورية : تجنب كوبرى أكتوبر و 15 مايو .. وسيولة بمعظم المحاور

قال محمد صابر، مراسل الراديو 9090 فى وزارة الداخلية، إن معدلات السير اليوم، مع بداية الذروة المسائية، آخر الأسبوع، تراوحت بين 60 إلى 65 %، مشيرا إلى أن الإدارة المرورية، قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات، للتعامل مع أى طارئ.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم الأحد، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أن محور قناة السويس، يشهد بعض الأحجام، للمتجه إلى الإسكندرية.

وأضاف أن معظم محاور الإسكندرية، تعمل بشكل طبيعى تزامنا مع افتتاح محور المحمودية، وتأثيره الإيجابى على حركة السير من شرق إلى غرب الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية، تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى، وموضحا أن باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى، الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

وألمح إلى وجود بعض الأحجام بسبب أعمال التوسعة والتطوير ومن أهمها، أعلى الوارق وأعلى الكنيسة والأوتوستراد والبساتين، وسط انتشار الكثافات المرورية.

وأكد صابر أن كافة المحاور المرورية، الحركة فيها مرضية تماما، وتشهد فقط بعض الأحجام للقادم من شارع البحر الأعظام، ومتجه للمنيب بسبب توافد المواطنين على محافظات الوجه القبلى وموقف المنيب، ويفضل سلوك شارع ربيع الجيزى.

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وفى محافظة القاهرة، قال صابر إن محور جوزيف تيتو يشهد بعض الأحجام بسبب الأعمال، ويفضل للقادم من السلام والعاشر، ومتجه لمصر الجديدة، فيفضل سلوك جسر السويس، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام نتيجة الأعمال فى منطقة محور الفردوس، ويفضل القادم من صلاح سالم ومتجه للسيدة عائشة يفضل سلوك محور النصر.

ونصح صابر بتجنب كوبرى 15 مايو نتيجة الأحجام المرورية المرتفعة، وكذلك كوبرى أكتوبر، ويفضل لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة استخدام كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل.

ولفت صابر إلى أن محور عباس العقاد يشهد بعض الأحجام بسبب بعض الأعمال فى هذه المنطقة، ومكرم عبيد سيكون أفضل منه حالا، وكذلك محور المنيل يشهد بعض الأحجام بسبب الأعمال، ويفضل سلوك شارع عبدالعزيز آل سعود.

ونوه محمد صابر أن باقى الحركة المروية وسط المقاهرة تعمل بشكل مرض، مشيرا إلى وجود مصدمة فى محور الترسانة مع حدود الجيزة وتم تجنيبها نهر الطريق.