عاجل.. أوبر تطلق خدمة لتعزيز أمان الراكب استجابة لتعليمات حماية المستهلك

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، التزام شركة أوبر بتفعيل تعليمات الجهاز بشأن إطلاق ميزة جديدة فى تطبيقها الإلكترونى يمنح المستهلك مزيداً من الأمان ويمكنه من طلب المساعده فى حالة تعرضه لأى موقف قد يؤدى إلى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة.





وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان اليوم الخميس، أن إطلاق الشركة تلك الميزة جاء فى ضوء استدعاء الجهاز الشركة لفحص شكوى إحدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) والتى تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة إليها وتعرضها للخطر، وتم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التى تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالإضافة إلى رفع الإيقاف الذى تم على حسابها على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق.

وقال سمير، إن شركة أوبر التزمت بتعليمات الجهاز وتختبر حالياً خاصية "معاودة الاتصال" والتى تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فى حالة مواجهتهم لأى موقف قد يؤدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى التأكيد على شركة أوبر بضرورة مراعاة سهولة استخدام الميزة الجديدة من قبل المستهلكين بحيث يمكن الوصول إلى تلك الخاصية (معاودة الاتصال) من قسم "مراجعة الرحلة والرسوم"، وبمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب معاودة اتصال، ويسجل رقماً للاتصال به، ووصفاً قصيراً للوضع المهدد للسلامة، يستقبل المستخدم بعدها مكالمة فى خلال دقائق من قبل متخصص من فريق دعم السلامة كى يساعده على التعامل مع المشكلة، على مدار الساعة.

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وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

كما يدعو الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز حال وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإلكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .