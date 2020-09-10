إذا كنت طالبًا بالمرحلة الثانية للتنسيق، تعرف على نتيجة تنسيق الجامعات، من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية تنسيق برقم الجلوس، للتعرف على النتيجة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق: ttps://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،أعلن الحدود الدنيا فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.
وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، أن دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برقم الجلوس تعرف على نتيجة المرحلة الثانية على بوابة الحكومة المصرية تنسيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.