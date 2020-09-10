برقم الجلوس تعرف على نتيجة المرحلة الثانية على بوابة الحكومة المصرية تنسيق

إذا كنت طالبًا بالمرحلة الثانية للتنسيق، تعرف على نتيجة تنسيق الجامعات، من خلال الدخول على بوابة الحكومة المصرية تنسيق برقم الجلوس، للتعرف على النتيجة، وذلك بعد اعتماد النتيجة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق: ttps://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى،أعلن الحدود الدنيا فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، أن دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.