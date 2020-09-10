عقد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، اجتماعًا ، ضم بعض مديري الإدارات الفنية بالمجلس القومي للسكان ، وممثلي " مبادرة شباب مصر " من منظمات الطلبة بكليات الطب والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وكذلك ممثلي منظمة اليونيسيف الداعمة للمبادرة ، بالإضافة إلى ممثلي وزارات الصحة والتضامن والشباب والرياضة والأوقاف ، وذلك للتنسيق فيما بينهم ، ووضع خطة التثقيف والتوعية بفيروس كورونا وسبل الوقاية والحد من انتشار العدوى.
وتستهدف " مبادرة شباب مصر" خلال الفترة القادمة توعية 75 ألف مواطن في المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بالتنسيق بين شباب المبادرة وكوادر الوزارات مثل الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وتعظيم المردود المجتمعي.
في السياق ذاته بدأ المجلس القومي للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ، في ضوء الاتفاقية المبرمة بينهما ، العمل على بناء قدرات المسئولين بأفرع المجلس بالمحافظات المختلفة ، بهدف إعداد خطط التثقيف والعمل الميداني بالمديريات التنفيذية ، وكذلك على آليات المتابعة والتقييم ، بالإضافة إلى إعداد التقارير وعرضها على المحافظين ومتخذي القرار.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نائب وزير الصحة: طلاب الطب يتولون توعية الأهالي عن فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.