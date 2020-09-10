هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة على مقياس ريختر جنوب رأس محمد

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الإقليمى بأسوان التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، اليوم الخميس ، هزة أرضيه بقوة 1ر3 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الأحمر جنوب رأس محمد وعلى بعد 10 كم جنوب مدينه شرم الشيخ و 77 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

وأشار الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريح له اليوم ، إلى أن الهزة حدثت في الساعة العاشرة و40 دقيقة وثانية واحدة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، على خط العرض 27.81 شمالا ، وخط الطول 34.25 شرقا، وعمقها 14.6 كم.

وأكد أنه ورد للمعهد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة دون وقوع أي خسائر أو إصابات في الأرواح والممتلكات.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد قد سجلت في الساعة الثالثة و54 دقيقة صباح اليوم الخميس هزه أرضيه أخرى بقوة 5ر3 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة .