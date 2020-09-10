مجلس المحامين يؤجل تحديد موعد انتخابات الفرعيات ويفوض النقيب لإعداد لائحة جديدة

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال، وقرر بالإجماع الآتي:

أولًا: وافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

ثانيًا: وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.