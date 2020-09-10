نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الأعلى للإعلام' يشيد بالتغطية الإعلامية لواقعة 'سيدة القطار' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بتغطية وسائل الإعلام لواقعة "سيدة القطار"، وتعظيم القيم الإنسانية النبيلة لسيدة مصرية؛ حيث تصرفت بشكل عفوى يكشف عن معدن سيدات مصر، في صور تتكرر دائماً، أبرزها خروجهن العظيم في 30 يونيو لتخليص البلاد من براثن الجماعة الإرهابية، دون خوف أو تردد ،وتحملهن المسئولية في صبر وجلد، دون الاستجابة لدعاوى التحريض.

وأشاد المجلس في بيان له، بأخلاق الجندي، الذي تحلى بأقصى درجات الثبات الانفعالي، وحسن الخُلق وإصراره على ارتداء الكمامة، ولم يستجب لاستفزاز كمساري القطار، مؤكداً أن مدرسة تخريج الرجال هي الحصن العظيم الذي يربي الأجيال على معاني الكرامة والرجولة والكبرياء.

وحيا المجلس التحرك السريع للفريق كامل الوزير وزير النقل الذي يبذل جهوداً كبيرة مسبوقة لتطوير وتحديث السكك الحديدية، ولم يسمح لمثل هذا التصرف الفردي أن يمس إنجازاته.

وأكد المجلس أنه مع التنفيذ الكامل للقانون شريطة أن يتحلى المكلفين بتنفيذه بروح القانون، التي تعلي شأن العدالة وتحفز قيم الاحترام.

وناشد المجلس وسائل الإعلام، بتسليط الأضواء على مثل هذه القصص الإنسانية التي تؤكد أن المصريين بخير.