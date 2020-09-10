أيمن أبوالعلا لـ دوت الخليج : الرخصة العقارية الجديدة تمنح للمواطن مرافقه كاملة

أشاد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بما أعلنه رئيس الوزراء من أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومى ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أى وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قد صدرت له هذه الشهادة.





وأوضح عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن الرخصة الحكومية المرتقبة لجميع العقارات المصرية القائمة والمستقبلية، ستقدم للمواطن وعقاره مزايا عديدة على رأسها أحقيته فى الحصول على الخدمات والمرافق بشكل كامل.

وقال أبو العلا، "أرجو من رئيس الوزراء إصدار قرار تصالح على وضع اليد فى منطقة الواحات البحرية، مشيرا إلى أن الأهالى تستنجد لتقنين أوضاعهم بأسعار خاصة أسوة بمدينة الفرافرة التابعة لمحافظة الوادى الجديد، وذكر أن مثل هذا القرار سبق لرئيس الوزراء إصداره فى محافظة شمال سيناء لتقنين الأوضاع بها، واصفا القرار بالحكيم".

وكان رئيس الوزراء قال فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده أمس، إنه حان الوقت لنا أن نواجه هذه الظاهرة، ومن أجل ذلك كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى أن نسرع فى إصدار الاشتراطات الخاصة بكل المدن خلال فترة 6 أشهر، حتى تكون الاشتراطات الخاصة بالبناء فى الأراضى الموجودة بالمدن القائمة والعمران القائم واضحة، وكذلك الاستخدامات لتلك الأراضى، مؤكدا أن الرخصة ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة ينص على أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، وأنه ملتزم بشكل كامل بهذه الاشتراطات، وفى حالة ارتكاب أية مخالفة ستتخذ الدولة كافة الإجراءات لمواجهتها.

وفى ختام المؤتمر الصحفى، أكد مدبولى أن الهدف الأساسى للحكومة فيما تتخذه من خطوات هو بناء دولة حقيقية، يكون كل بناء قائم فيها مخطط بشكل سليم ومزود بكل الخدمات للوصول بجودة المعيشة لتضاهى سبل الحياة فى الدول المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإنهاء ملف المخالفات الذى كان سببا لمعاناتنا جميعا على مدار العقود الماضية ومواجهته بكل حسم.