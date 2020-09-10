عاجل .. تفاصيل الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2020

وجاء الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب بالنسبة للمرحلة الأولى كالتالى:
يتولى المصريون بالخارج تسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة خلال الفترة من يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وحتى يوم السبت 10 أكتوبر 2020.
كما نوه إلى طباعة أوراق الاقتراع يومى الإثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2020 للمرحلة الأولى، ويومى الإثنين والثلاثاء 2 و3 نوفمبر 2020 للمرحلة الثانية.
وتجرى الانتخابات بالنسبة للمصريين بالخارج للمرحلة الأولى أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر 2020.
بينما تجرى الانتخابات بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020.
وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى فى موعد أقصاه يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.
أما انتخابات الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.
بينما تجرى الانتخابات بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى السبت والأحد 24 و25 نوفمبر 2020.
أما المرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فيها كالتالى:
تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر 2020.
بينما تجرى الانتخابات بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى السبت والأحد 7 و8 نوفمبر 2020.
كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر.
وتجرى انتخابات الإعادة بالداخل من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء يومى الإثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر.
وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية فى موعد أقصاه يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020.
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